Comment créer une ambiance particulière dans chaque pièce de la maison avec le gris ?

Alcool et acide ont donné bizarrement le néologisme alk-yde tout comme nous l'avons évoqué dans notre précédent article sur la peinture glycéro. Un terme plus qu'imprécis : il s'agit d'un liant thermodurcissable, une émulsion. Une composition qui évoque une appartenance à la famille des liants glycérophtaliques. La peinture alkyde est née au début du XXème siècle. De nouvelles formulations, maigres, sont apparues sur le marché pour contrer la montée en puissance des acryliques. Comme ces dernières, elles se diluent à l’eau et séchent vite. LA PEINTURE DE L'AVENIR ? Les alkydes en émulsion représentent le compromis idéal, « la » solution d’avenir : impression et garnissant proches d’une glycéro, bonne ouvrabilité…Les professionnels semblent plus mesurés. Ils leur reconnaissent effectivement des caractéristiques intéressantes, mais aussi quelques inconvénients : Les alkydes n’ont ni le tendu de l’huile, ni la pasticité de l’acrylique. Elles partagent avec les glycérophtaliques une tendance au jaunissement Elles sont moins stables dans le temps que les acryliques. On trouve d’ailleurs des alkydes enrichies de résines acryliques afin d’offrir de meilleures performances techniques. Usages de ces peintures : - en rénovation de salle de bain - rénovation de cuisine bois et teck - rénovation de pièces à vivre de maison - rénovation de salon